Volkstanzgruppe Wabelsdorf lädt zum Frühlingsfest

Das Veranstaltungswochenende - Frühlingsfest

Unterhaltung mit der Gruppe "Flashback".Karten gibt es bei allen Mitgliedern, über Facebook und unter den Nummern 0664/59 79 016 und 0664/24 08 262.Start um 10 Uhr mit der Heiligen Messe in der Kirche in Wabelsdorf. Danach Frühschoppen mit dem "Hauskant'n Trio". Ab 13.30 Uhr Festprogramm in der Kulturhalle mit der Volkstanzgruppe unter der Tanzleitung von Magdalena Pasterk und Gastvereinen.