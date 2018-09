Wertvolles Geschenk für die Stadtgemeinde Ferlach

21.09.2018, 09:37 Uhr

Ehrenbürger Wolfgang Petritsch schenkte dem Museum eine wertvolle Büchse, handgefertigt von seinem Vater.

FERLACH. Er ist ein Ehrenbürger der Stadtgemeinde Ferlach: Wolfgang Petritsch. Nun schenkte der vielfach Ausgezeichnete dem Büchsenmacher- und Jagdmuseum im Ferlacher Schloss eine ganz besondere Waffe, die sein Vater gebaut hatte. Die Bockdoppelbüchse mit Seitenschlossen wurde nach Art von "Holland & Holland" für die Großwildjagd in Afrik erzeugt, die Waffe ist wunderschön graviert und ziseliert. Afrikanische Tiere sind in Gold eingelegt - Elefanten, Büffel oder ein Nashorn.Petritsch übergab das Geschenk an Bgm. Ingo Appé, der sich freut: "Das wertvolle Geschenk ist eine Bereicherung für die Ausstellung und wird viele Besucher des Büchsenmacher- und Jagdmuseums über die kunstvolle Büchsenmacher-Tradition zum Staunen bringen."