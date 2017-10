WOCHE Veranstaltungs-Vorschau fürs Wochenende - KW 42

schließen X

Nadine Kegele Lieben präsentiert ihr BuchWann? 20.10.2017 19:30 UhrWo? Robert Musil Haus, Bahnhofstr. 50, 9020 Klagenfurt am WörtherseeCabaret - Das MuscialWann? 20.10.2017 19:30 UhrWo? Volxhaus, Südbahngürtel 24, 9020 Klagenfurt am WörtherseePostchor lädt zum HerbstkonzertWann? 20.10.2017 20:00 UhrWo? Konzerthaus, Mießtaler Straße 14, 9020 Klagenfurt am WörtherseeSüdpark lädt zum Kids Day einWann? 21.10.2017Wo? Südpark, Südpark 1, 9020 Klagenfurt am WörtherseeWånderbuam geben HerbstkonzertWann? 21.10.2017 19:00 UhrWo? VS Köttmannsdorf, Schulweg 2, 9071 KöttmannsdorfHerbstkonzert des MGV LiederkranzWann? 21.10.2017 19:30 UhrWo? Volksschule Schiefling, 10.-Oktober-Platz 1, 9535 Schiefling am wörtherseeEs war einmal - 80er/90er Edition at CiK Künstlerhaus/KlagenfurtWann? 21.10.2017 22:00 UhrWo? CIK - Künstlerhaus, Goethepark 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee