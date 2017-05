Zwei Verkehrsunfälle in Klagenfurt Land

14.05.2017, 21:24 Uhr

Zwei Verkehrsunfälle: In Poggersdorf landete Wagen in einem Betonpfeiler, in Magdalensberg kollidierten ein Mountainbiker und ein PKW.

MAGDALENSBERG, POGGERSDORF. Auf der Magdalensberg Straße stieß heute ein 47-jähriger Mountainbiker - er fuhr talwärts - mit einem PKW einer 64-jährigen Pensionistin, die bergaufwärts unterwegs war, zusammen. Die Lenkerin des Autos wollte bei Göriach nach links in einen Parkplatz einbiegen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Radfahrer nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt geführt.

Von Fahrbahn abgekommen

In Poggersdorf war eine Familie - ein Paar (beide 28) und ihr sechs Monate altes Kind - auf einer Gemeindestraße von der B70 kommend in Richtung Pubersdorf unterwegs. Die Lenkerin kam im Bereich der Lindenstraße nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin rammte sie ein Verkehrsschild und dann den Betonpfeiler eines Gartenzauns. Die Eltern wurden leicht verletzt, das Kind blieb unverletzt. Der Rettungshubschrauber C11 brachte die Lenkerin ins Klinikum Klagenfurt. Die Rettung brachte den Mann und das Kind dorthin. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden von der FF Poggersdorf mit 25 Mann beseitigt.