Franz Pfaller: "Ich will in meinen Referaten viel bewirken"

03.05.2017, 17:30 Uhr

Maria Saals Neo-Vizebürgermeister Franz Pfaller über seine Politik-Anfänge, seine Hauptaufgaben und Ziele.

Wasserproblem als "Politik-Einstieg"

MARIA SAAL (vp). Eine Nachfolge aus traurigem Anlass trat Franz Pfaller jetzt an: Er wurde letzte Woche - nach dem Tod von Karl Lerchbaumer - zum SPÖ-Vizebürgermeister in Maria Saal angelobt. "Ich will in meinen Referaten viel bewirken", gibt Pfaller seinen eigenen Weg vor. "Aber ich habe um 100 Tage gebeten, um mich richtig einzuarbeiten."Der 55-Jährige hat Mitte der 80er-Jahre in Maria Saal, in Wrießnitz, ein Grundstück gekauft. Von Kommunalpolitik war damals noch keine Rede. Aber genau dieser Hausbau war der Knackpunkt, wenn er jetzt zurückblickt: "Es hat sich damals herausgestellt, dass es dort noch keine Wasserversorgung gibt. Trotzdem gab es alle Bewilligungen für Hausbau und Einzug - heute undenkbar." Pfaller gründete mit anderen Betroffenen die Wassergenossenschaft Wrießnitz, welche das Leitungsnetz baute. "Da musste ich auch im Gemeinderat vorsprechen."

Engagement aus dem Hintergrund

Familie geht vor

Hauptaufgaben: Wasserversorgung und Straßenbau

Mehrheit zurückerobern

Es gab immer mehr Berührungspunkte mit der Politik. Später wurde Pfaller auch Elternvereins-Obmann in der damaligen Volksschule Stegendorf.Unparteiisch war er zu dieser Zeit. "Doch bei meinen Bemühungen unterstützt hat mich der spätere Bürgermeister Richard Brachmaier." Obwohl es immer wieder Anfragen gab, ließ sich Pfaller erst bei den Gemeinderatswahlen 2009 aufstellen. Seit damals ist er Ersatz-Gemeinderat. Aus der "zweiten Reihe" heraus legte er immer sehr viel Engagement an den Tag.Wahrscheinlich genau deshalb entschied sich die SPÖ-Fraktion im Februar dieses Jahres für ihn als Vorsitzenden der Ortspartei.Dies und auch das spätere Übernehmen des "Vize"-Sessels, hat der Vater von zwei erwachsenen Kindern natürlich erst mit seiner Familie geklärt. "Ich würde immer alles hinter meiner Familie anstellen."Bei begrenzten finanziellen Mitteln sieht er als die zwei Hauptaufgaben jetzt die Absicherung der Wasserversorgung und die Straßen. "Es wurde gerade ein neuer Hochbehälter gebaut, nun sind auch die Einspeisequellen und das Leitungsnetz zu sanieren. Viele Straßen in Maria Saal sind sehr desolat." Der Schwerpunkt liege nun auf jener in St. Michael am Zollfeld und auf der Winklerner Straße.Ein Problem ortet Pfaller auch im Mobilitätsangebot - vor allem für die ältere Bevölkerung. "Da muss sich etwas tun. Meiner Meinung nach übertreiben wir etwas bei den Ausgaben im Kulturbereich in Relation zu Infrastruktur und Sozialem."Im Gemeinderat hofft er, mit allen Fraktionen auf ein gutes Auskommen. "Es gibt für mich nur ein Miteinander, weil alle Gemeinderäte von den Bürgern denselben Auftrag bekommen haben."Pfallers Ziel für die nächsten vier Jahre? "Das ist auch das Ziel meines Teams: Wieder die Mehrheit für die SPÖ zu erreichen und den Bürgermeister zu stellen."