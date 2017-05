Staatsmeistertitel an Martin Hoi und die Kraftsportschmiede

03.05.2017, 14:00 Uhr

Am 1. Mai wurde zum 13 Mal die Staatsmeisterschaft im Lkw ziehen in Bruck an der Mur ausgetragen und die Kraftsportschmiede dominierte diese Meisterschaft!Martin Hoi (42) konnte seine Kraft und sein Gewicht von 175 Kg optimal einsetzen und holte sich den Staatsmeistertitel. Hoi benötigte 12,5 Sekunden für 20 m.Christopher Brenner (23) aus St. Veit/Glan wurde Dritter, holte sich dann im Steinheben den österreichischen Meistertitel.Harald Hofer (31) aus Klagenfurt und Newcomer im Strongmansport wurde Vierter. Hofer der Rugbyspieler der Klagenfurter Tigers, ist im Brotberuf Arzt an der Psychiatrie im Klinikum Klagenfurt und Kärntens neue Nachwuchshoffnung im Kraftsport in der Gewichtsklasse unter 100 Kg.

Foto von unserem letzten Training bei Thomas Dörflinger - Transportunternehmen Weitere Infos wie immer auch auf der Facebook-Fanseite Bilder © cbfoto.at