26 Mietwohnungen entstehen in Niederdorf

09.05.2017, 12:45 Uhr

Um ca. 3,7 Millionen Euro baut "Fortschritt" eine Anlage in der Franz-Jonas-Straße in Ebenthal.

EBENTHAL. 26 "Fortschritt"-Mietwohnungen entstehen ab sofort in der Franz-Jonas-Straße in Niederdorf, Wohnbaureferentin LH-Stv. Gaby Schaunig wohnte dem Spatenstich bei. Das Projekt umfasst Baukosten von etwa 3,7 Millionen Euro und soll im Februar 2019 bezugsfertig sein. Bürgermeister Franz Felsberger freute sich über den Startschuss genauso wie Franz Armbrust und Wolfram Stöby von "Fortschritt".Schaunig sprach beim Spatenstich von mindestens 1.990 Mietwohnungen, die in den nächsten drei Jahren in Kärnten entstehen. Das Wohnbaubudget beträgt allein 2017 ca. 161,6 Mio. Euro, für die kommenden Jahre ähnlich viel.Am Donnerstag wird beim nächsten Baugipfel über aktuelle Kärntner Themen gesprochen.