Aus für Zadruga Schiefling

08.05.2017, 11:27 Uhr

Konkursverfahren über das Vermögen von Zadruga Schiefling eröffnet.

SCHIEFLING. Es ist aus. Laut KSV 1870 wird der Zadruga-Markt Schiefling, wo erst 2015 zugunsten des Baumarkt- der Lebensmittelbereich geschlossen wurde, nicht fortgeführt. Sechs Dienstnehmer und 42 Gläubiger sind betroffen, Passiva von 815.000 Euro stehen Aktiva von über 972.000 Euro gegenüber.Früher gab es einen Spar- und Baumarkt in Ludmannsdorf und Schiefling. Die Spar-Märkte wurden aber bereits geschlossen, ebenso der Baumarkt in Ludmannsdorf. Die Neuorganisation des Baustoffhandels und des Handels mit landwirtschaftlichen Artikeln in Schiefling war aber nicht erfolgreich."Übernahmegespräche sind gescheitert und die Kredite wurden fällig gestellt", heißt es.