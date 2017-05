Spar-Markt in Keutschach eröffnet

09.05.2017, 20:00 Uhr

Neuer Nahversorger hat als Saison-Standort im Sommer auch sonntags geöffnet.

KEUTSCHACH. Als "Meilenstein für die Nahversorgung in Keutschach" bezeichnet Bgm. Karl Dovjak die Eröffnung des Spar-Supermarktes beim Kreisverkehr Gasthof Brückler. Ab morgen, Mittwoch, hat das 600 Quadratmeter große Geschäft für die Kunden geöffnet.Schon heute Abend fand die Eröffnungsfeier statt. Die Spar-Leitung als Betreiber konnte da natürlich neben zahlreichen Vertretern von Gemeinde, bauausführenden Firmen und Vereinen aus Keutschach sehr viele weitere Gäste begrüßen. Der Parkplatz war jedenfalls voll. Anwesend waren auch die Bauherren, Vermieter bzw. Investoren Gerhard Seger und Christoph König von der SKP 5 Errichtung GmbH. Pfarrer Hans Koschat segnete das neue Geschäft.

Kärntner Produkte

Man setzt auch auf Touristen

Sonntags einkaufen

Herzstück des neuen Marktes bildet der Frischebereich gleich am Eingang. "Hier kommen unsere Stärken wie Regionalität, Frische und vor allem die Feinkost in Bedienung voll zur Geltung", so Paul Bacher, Geschäftsführer von Spar Kärnten und Osttirol. Eine große Auswahl gibt es auch bei Weinen, in der Kühl- und Tiefkühlabteilung und bei Getränken.Große Teile des Gemüse-Sortiments kommen aus Kärnten, ebenso Honig oder Kasnudel, Brot und Gebäck.Dass Spar bei neuen Märkten auf moderne Technologien setzt, ist auch in Keutschach nicht anders. Es gibt LED-Beleuchtung und eine Heizung mit Wärmerückgewinnung. Aufgrund der Ausrichtung als Saison-Standort wurden ausreichend Parkplätze geschaffen, hinter der umfangreichen "Heiß-Theke" findet man alles für die schnelle Jause.Den 19 Mitarbeitern steht Marktleiter Steve Beichler vor. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Spar Keutschach ist im Sommer auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet - von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr.