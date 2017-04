Frühlingsfest bei Hornbach in Klagenfurt

AT

Klagenfurt am Wörthersee

Am 6. Mai von 9:00 - 17:00 Uhr lädt der HORNBACH in Klagenfurt zum Frühlingsfest. Viele Aktivitäten, Informationen und Stationen zum Mitmachen werden dem Besucher geboten.

Dazu gibt es ein halbes Brathenderl mit Getränk (oder zwei) gratis oben drauf.

Nähere Informationen finden sich bald in Facebook unter "Hornbach Klagenfurt" oder einfach bei Willhaben nach "Hornbach Klagenfurt" suchen.