Musikalisches Feuerwerk im Juli!

In der Klagenfurter Ostbucht finden sich in der Zeit vom 9. bis 17. Juli zahlreiche Musikstars ein. Die Auftaktveranstaltung mit den Kärntner „Alternativ Volksmusiker“ von „Matakustix“ findet am 9. Juli statt. Gemeinsam mit der „Mayerin“, „Alle Achtung“, Thomas Spitzer von der EAV, „Die Chorherren“ und vielen weiteren Special Guests zünden sie das musikalische Feuerwerk.

Nacht der Musiksterne

Die STARnacht am Wörthersee erlebt zahlreiche Premieren: Ein Schauspieler, ein Stargeiger, eine Austropop-Legende und ein Hit-Produzent werden zum ersten Mal auf einer STARnacht Bühne stehen. Hans Sigl moderiert an der Seite von Barbara Schöneberger, Geigenvirtuose David Garrett bezaubert mit Klassik, Stefanie Werger feiert Abschied von der Showbühne und Mousse T. wird mit Barbara Schöneberger „Sex Bomb“ performen. Weiters mit dabei sind u.a. Paul Young, Michael Patrick Kelly, Vanessa Mai, Stefanie Heinzmann, Francine Jordi, Ross Antony und Nik P., der sein 25jähriges Bühnenjubiläum feiert. Das STARnacht-Wochenende startet am 15. Juli mit der Generalprobe und allen Stars auf der neuen Bühne in Sternenform. Die Liveshow geht dann am Samstag, den 16. Juli in Szene.

Austropop-Legende live

Den Abschluss bildet das Rainhard Fendrich Live Open Air am 17. Juli. An diesem Tag macht die Austropop-Legende mit seiner „Starkregen“-Tour 2022 Station am Wörthersee und präsentiert sein aktuelles Album und seine größten Hits.

Gewinnen

