Die Stadt Klagenfurt bietet kostenlose Eltern-Webinare zum Thema "Raus aus der Medien- und Internetfalle".



KLAGENFURT. Hier erhalten Eltern Tipps und Unterstützung um den richtigen Umgang ihrer Kinder mit Social Media, Online-Games und Co zu erlernen. Die Webinare laufen von Mai bis November 2021. Der Gesundheitsreferent der Stadt Klagenfurt, Franz Petritz lädt alle Eltern herzlich dazu ein, an de vielseitigen Programm teilzunehmen und mit ausgewiesenen Experten zu verschiedensten Online-Themen in Dialog zu treten. Das nächste Webinar findet am Dienstag, den 9. Juni statt. Das Thema: "(Cyber-)Mobbing - was sollten Sie als Eltern wissen, was können Sie tun?".

Seminarinhalt

Amelie wird von einer Mitschülerin aus der Klassen-WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen. Max will nicht mehr in die Schule, denn er wird ständig geärgert und gemobbt. Wie können Kinder und Jugendliche sich gegen Mobbing wehren?` Wo können Belästigungen in sozialen Netzwerken gemeldet werden und wo finden Sie und Ihr Kind Unterstützung? Und was sag das Gesetz zu (Cyber-)Mobbing? Die Referentinnen Astrid Liebhauser von der Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft des Landes Kärnten und Sonja Mitsche von 4everyoung.at geben wichtige Tipps und beantworten alle Fragen.

ZUR SACHE

Kostenloses Eltern-Webinar

(Cyber-)Mobbing - was sollten Sie als Eltern wissen, was können Sie tun?

Dienstag, 9. Juni 2021

19-20.30 Uhr