Tarvis. Die traditionelle Stefanimesse in der Pfarrkirche St. Peter und Paul beginnt am 26. Dezember und 17.30 Uhr, musikalisch gestaltet vom „Ottetto Lussari“. Nach der heiligen Messe spielen die "Alphornbläser Valcanale" Weihnachtsweisen am Kirchenvorplatz. Infos: www.turismofvg.it.

Zum Vorplanen: Die Silvestersause mit Musik und Feuerwerk am „Piazza Unità d‘Italia“ steigt am 31. Dezember ab 23 Uhr.

Laibach. Wie jedes Jahr besucht „Väterchen Frost“ am 26. Dezember, ab 17 Uhr, die Altstadt und den Festtagsmarkt im Rahmen des umfangreichen Programms „Festlicher Dezember in Ljubljana“.

Live-Musik und Kinderprogramm gibt es an mehreren Plätzen, ab 26. Dezember (bis 1. Jänner) auch auf großer Open-Air-Bühne am Kongresni trg. Am 27. Dezember, 20 Uhr, spielt ebendort Sloweniens Singersongwriter und Worldmusic-Protagonist Vlado Kreslin mit seiner Band „Mali Bogovi“, der auch der Kärntner Pianist Tonč Feinig angehört. Infos: www.visitljubljana.com.