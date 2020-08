Vom Ort Malta fahren wir auf einer sehr schmalen Straße und unzähligen Kehren den Maltaberg hoch bis zur Leonhardhütte auf 1608 m. Vom Parkplatz marschieren wir auf dem Forstweg bis zur Ochsenhütte, hier biegen wir links auf den Steig 543 ab und es geht in Serpentinen steil die Faschaunleiten bergauf. Das Grasgelände geht langsam in steiniges und felsiges Gelände über. Man muss sehr aufpassen, dass man den schlecht markierten Steig nicht verliert. Der steinige Weg führt in zahllosen Serpetinen die steilen Flanken hinauf bis man den ersten Vorgipfel erreicht. Am Grat angekommen folgen wir diesem bis zum Gipfel, wo man, wie auch schon am Grat entlang, eine herrliche Aussicht genießen kann. Der Rückweg erfolgt auf der gleichen Route, wobei für den steilen Abstieg Stöcke zu empfehlen sind.

Tourdaten: für die 10,5 km lange Strecke und 1020 Höhenmeter haben wir nicht ganze 6 Stunden gebraucht.