Am 21. Oktober findet im Großen Festsaal im Konzerthaus Klagenfurt das Konzert anlässlich der CD-Neuerscheinung statt.

KLAGENFURT. Peter Karpf ist österreichischer Singer/Songwirter, dessen Musik dem modernen Austropop zugeordnet ist. Mit "Wo's hingeht" veröffentlicht der Kärntner Künstler sein insgesamt zehntes und sein zweites Solo-Album, nach "Still und laut" im Jahr 2018. "Zur Zeit bin ich mit meiner aktuellen Single 'Auf Zua' im laufenden Spielbetrieb in den österreichischen ORF-Regionalradios. Im Vorfeld zum Konzert startet das Airplay meiner neuen Single 'Zag ma wo dei Herz is' im Radio, dabei handelt es sich um meine Coverversion des Liedes 'Show me where your heart is' von ORF-Anchorman Tobias Pötzelsberger. Dazu gibt es demnächst auch ein brandneues Video", verrät der Singer/Songwriter.

Überregional bekannt

Auch das neue Imagevideo der Kärntner Linien wurde mit einem Lied von Peter Karpf "Momente" vertont und läuft akutell in allen Cineplexx Kinos. "Seit Juni habe ich Airplay im öffentlich rechtlichen rumänischen Radio Romania International mit einigen Liedern meines aktuellen Albums und bis somit auch international verortet. Unter anderem bin ich mit dem Album 'Wo's hingeht' in dieser Woche in den Top Ten, gewertet nach den meisten Wocheneinsätzen", so Karpf.

Das Konzert

Ursprünglich war die CD-Präsentatio für das Frühjahr 2021 geplant und musste leider verschoben werden. Nun findet diese am 21. Oktober, ab 20 Uhr im Konzerthaus Klagenfurt bei freiem Eintritt statt. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Anmeldungen sind unter tickets.peterkarpf.com oder unter der Telefonnummer 0678/1290665 möglich. Es gelten die geltenden Corona-Bestimmungen.