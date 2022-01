Auch wenn sich die Sonne in der Landeshauptstadt nicht gegen die Wolken durchsetzen konnte, sind hunderte Menschen aktuell bei der Klagenfurter Lend, um am zugfrorenen Kanal den liebsten Hobbys nachzugehen, die Stimmung zu genießen oder einfach dem Treiben zuzusehen.

KLAGENFURT. Wer beschreiben möchte, welche Gruppen an Menschen heute am Lendkanal sind, kann dies einfach ausdrücken: Alle möglichen. Von Babys, die von den Müttern im Kinderwagen geschoben, bis hin zu älteren Menschen, die von den Enkeln im Rollstuhl übers Eis transportiert werden - alle Altersklassen sind heute zum zugefrorenen und kürzlich freigegebenen Kanal gekommen.

Hockey, Hunde und Pirouetten

Manche spazieren mit Straßenschuhen über das Eis, andere fahren mit den Eisschuhen auf und ab, wieder andere üben sich sogar in Pirouetten und wollen vermeintlich die nächste Emese Hunyady werden, einige Jugendliche tragen ihre Eishockey-Partien aus. Sogar Hunde folgen ihren Herrchen an der Leine auf das Eis.

Pinguine auf Kufen

Auch eine Neuerung sieht man: Einige Kinder sind mit Pinguinen auf Kufen unterwegs - es handelt sich dabei um eine heute eingeführte Neuerung der Stadt Klagenfurt. Mithilfe der Pinguine können Kinder ganz einfach ihre ersten Schritte mit den Schlittschuhen auf dem Eis wagen.

Scheider: "Wichtig in Zeiten der Pandemie"

Bürgermeister Christian Scheider freut sich darüber, dass das Angebot auf der Lend bisher so gut angenommen wird: "Eislaufen und Eishockey sind Traditions-Sportarten in Klagenfurt, daher möchten wir den Menschen möglichst viele Flächen bereitstellen. Was gibt es denn Schöneres, als auf Eisschuhen am Lendkanal unterwegs zu sein? Solche Angebote sind gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sehr wichtig, Sport und Bewegung fördern das allgemeine Wohlbefinden".

Petritz: "Eisflächen in Klagenurt kostenlos"

"Es war uns wichtig, den Lendkanal und den Kreuzberglteich für die Bevölkerung zugänglich zu machen, sobald es die Temperaturen zugelassen haben. Denn wir möchten alles dazu beitragen, dass die Menschen auch in der Pandemie die Freude am Sport nicht verlieren. Gemeinsam mit dem Eislaufverein Wörthersee haben wir ein schönes Angebot auf die Beine gestellt“, sagt Sport- und Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz, der auch betont, dass sämtliche Eislaufflächen in Klagenfurt kostenlos benützt werden können.