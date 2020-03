Ein Spaziergang zum Wörthersee an einem wunderschönen Sonntag führte am Lendkanal beim Schaukasten des Kinomuseums vorbei. Eine kleine Ausstellung erinnert an die Kindheit, als der Vater - mit einer Instamatic-Kamera - so wie sie auch in der Auslage zu sehen ist – die Fotos vom Sonntagsausflug gemacht hat.

Dass es auch Super-8 Instamatic-Filmkameras gegen hat, haben wohl viele nicht gewusst. Das Instamatic-Format wurde von Kodak 1963 vorgestellt, es war quadratisch und sehr einfach zu bedienen. Auch für alle die keinen Instagram - Account haben, eine interessante Ausstellung, gleich beim „Buffet zur Tramway“, das übrigens ab 12.März wieder geöffnet ist.

Das Kinomuseum ist auch auf facebook zu finden.