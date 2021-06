Der Verein „Kleines Knöpflein – Früh(chen) benäht“ näht für Eltern von Frühchen. Wir haben mit Obfrau Nadja Goritschnig gesprochen.

KLAGENFURT. Aktuell nähen um die 40 Näherinnen in ganz Österreich für Frühchen-Eltern Kleidungsstücke in den kleinen Größen 44-50. „Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass Familien von Frühchen viele Ängste und Sorgen haben. Da es beispielsweise keine spezielle Kleidung für Frühchen zu kaufen gibt, steht bereits das Besorgen von dieser eine große Herausforderung dar. Hier wollen wir Familien von Frühchen zumindest einen Teil ihrer Sorgen abnehmen und ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, erklärt Nadja Goritschnig. Der Verein arbeitet ehrenamtlich und schickt kostenlose Willkommenspakete an die Frühchen-Eltern oder an Krankenhäuser in Klagenfurt, Villach, Burgenland, Graz und Wien. Ein Willkommenspaket besteht aus drei Bodies, zwei Stramplern, einem Shirt, vier Hauben, drei Hosen, zwei Paar Patscherln, einer Jacke, einem Strampelsack und einem Turnbeutel bestickt mit dem Namen des Kindes (falls bekannt). Die Pakete werden saisonabhängig angepasst.

Nadja beim Nähen der Frühchen-Kleidung.

Wie alles begann

Nadja ist selbst Mutter eines Frühchens. „Als meine Tochter drei Monate alt war, habe ich Stoffreste übriggehabt und dachte mir, daraus kann ich ja was Kleines für meine Tochter nähen. Aus dieser Idee entstand der Verein „Kleines Knöpflein“, ich wollte Eltern von Frühchen eine Sorge nehmen und diese Idee fand große Unterstützung. Mittlerweile sind wir österreichweit über 40 Näherinnen“, erzählt Nadja.

Die Herstellung

Genäht wird mit hauptsächlich Baumwoll-Jersey. Ein Teil der Stoffe wird gespendet. „Durch zahlreiche Online-Foren werden viele auf uns aufmerksam. Wir haben aber auch Kooperationen mit Stoffgeschäften, wie zum Beispiel mit Happy Home, wo Stoffe für uns gekauft und hinterlegt werden können. Stoffe, die seltener gespendet werden, wie beispielsweise Bündchenstoffe oder Uni-Stoffe kaufe ich über die Vereinsspenden und verteile sie anschließend an die Näherinnen“, klärt Nadja auf. Die Herstellung erfolgt von zu Hause aus. „Wir haben keine Schneiderei, wo wir arbeiten können, jede Näherin arbeitet bei sich zu Hause und wir verschicken die Pakete dann an die Eltern. Diese melden sich bei uns, das Kind wird dann in die Kartei aufgenommen, anschließend kann sich jede Näherin in dieser Kartei aussuchen, für welches Kind sie etwas nähen möchte. Wir sammeln alles zusammen und verschicken das jeweilige Paket direkt“, so Nadja.

Spenden

Wer den Verein unterstützen möchte, kann das direkt über die Webseite unter www.kleiner-knopf.care tun. „Mit den Spenden werden nicht nur Stoffe gekauft, wir bezahlen damit auch das Porto, wenn wir die Pakete an die Familien schicken“, so Nadja. Zu finden ist der Verein auch auf Facebook unter @kleinesknoepflein1711.