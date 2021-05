Das Team der Hafenstadt Urban Area in Klagenfurt lädt seine Gäste zu einem Veranstaltungsreigen de luxe.

KLAGENFURT. Geboten wird eine Kabarettserie ab Ende Mai bis Anfang Juli in exklusiver Atmosphäre. Nach dem Motto "ungewöhnliche Zeiten brauchen ungewöhnliche Ideen" bietet die Hafenstadt ihr erstes, kulturelles Angebot nach dem Lockdown. Das Privatissimum startete bereits am 25. Mai im Kellertheater mit Kabarettist Christian Hölbling. Die Besucher haben an fünf Tagen die Woche die Möglichkeit einen der limitierten Plätze zu ergattern. Pro Abend sind nur 20 Personen zugelassen und die Tickets kosten 25 Euro pro Person. Auch Eintrittstests sind erforderlich. "Es ist uns ein Anliegen, den KünsterInnen diese Plattform zu bieten, um schnellstmöglich wieder vor Publikum zu spielen", erzählt Inhaber Michal Pontasch.

Die Termine

Am Mittwoch, 26. Mai, Freitag, 28. Mai, Samstag, 29. Mai und Sonntag, 30. Mai, jeweils um 19 Uhr tritt der Kabarettist, Sänger und Autor Christian Hölbling in der Hafenstadt auf. Er ist genauer Beobachter der kleinen und großen Welt am Fuße des Wörthersees. Er schreibt Kolumnen, unter anderem die "Gedankenspiel" für die Kleine Zeitung und die "Schräglage" für die Kulturzeitschrift "Die Brücke". Seit sein Buch "Ins Astloch gemurmelt" erschienen ist, ist einiges passiert, also wird er genussvoll die neuesten Satiren und Essays vorlesen, denn das ist gut fürs Immunsystem.

