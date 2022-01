Zwei wunderschöne Tage liegen hinter uns, heute wird es etwas unbeständiger. Mit einzelnen Schneeflocken ist aber nur im Norden und Nordwesten des Landes zu rechnen. Am Nachmittag dürfte sich meist wieder die Sonne durchsetzen.

KÄRNTEN. Insbesondere in der Früh und am Vormittag zeigt sich das Wetter morgen nicht mehr ganz so freundlich wie gestern. Vom Wörthersee ostwärts, auch im Klagenfurter Becken, ist anfangs mit ausgeprägten Nebelfeldern zu rechnen. Im Norden bzw. Nordwesten Kärntens sind auch ein paar wenige Schneeflocken nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf setzt sich dann vermehrt wieder die Sonne durch.

Temperatur geht etwas zurück



Im Norden ist immer wieder auch mit teils starkem Nordwestföhn zu rechnen. Die Temperaturen gehen etwas zurück: Das Thermometer klettert auf höchstens sechs Grad, Dauerfrost dürfte es in den Niederungen aber (noch) nicht geben.