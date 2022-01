So schön formulierte Marc Terenzi vor Jahren, im Dschungelcamp, das Unausweichliche. Und so ist es (leider) auch. Ich spreche von Veranstaltungen, bei denen die Zutrittsbeschränkungen bis 2.000 Personen, auf "geboostert + PCR-getestet" abgeändert wurde. Ich verstehe die Aufregung darüber, teilweise. ABER: Die Regeln machen nicht die Veranstalter, die Regeln macht die Regierung. Und es macht relativ wenig Sinn, die Veranstalter, wie beispielsweise Sportvereine wie den EC-KAC, ständig anzupatzen und unter Social Media-Beiträgen darüber zu jammern, wie unfair das nicht alles ist. Nochmal: Die Veranstalter können nichts dafür! Und an alle, die sagen: "Wenn sie dabei mitmachen, sind sie auch daran schuld", möchte ich ausrichten: The Regels sind the Regels, außer man ist "berühmt", wie Novak Djokovic, dann nicht. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.