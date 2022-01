KÄRNTEN. Die Caritas Kärnten begleitet kranke, sterbende Menschen auf ihrem Letzten Lebensweg. Seit 2006 bietet die Caritas regelmäßig Lehrgänge zur mobilen Hospizbegleitung an. Am Freitag, den 4. Feber, um 15 Uhr beginnt im Schloss Krastowitz in Klagenfurt ein neuer Ausbildungslehrgang "Mobile Hospizbegleitung", der ein Jahr dauert und den Standards des Dachverband Hospiz Österreich entspricht. Mit dem Kurs werden die Absolventen dazu befähigt, Menschen in der letzten Lebensphase bis zu ihrem Tod einfühlsam und professionell zu begleiten. Die Kursteilnehmer setzen sich intensiv mit der eigenen Vergänglichkeit, den Themen Kommunikation, Demenz, dem "Kommunikationsmittel" Validation und palliative Betreuung sowie spirituelle Fragen zu Krankheit, Sterben und Tod auseinander. Zum Abschluss dieses sechs Module umfassenden Lehrganges, der einmal im Monat und im Mai zweimal im Monat jeweils Freitag und Samstag stattfindet, haben die Teilnehmer ein 40-Stunden-Praktikum in einem Pflegeheim, auf einer Palliativstation oder im "Mobilen Sozialen Dienst" zu absolvieren. Nähere Auskünfte zur Ausbildung gibt es bei Kurbegleiterin Eva Maria Wernig von der Caritas Kärnten unter der Telefonnummer 0664/806488114 oder via Mail an e.wernig@caritas-kaernten.at.