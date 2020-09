INNENSTADT (th). Die Stadt Klagenfurt und das Klagenfurter Stadtmarketing mit Inga Horny organisierten erstmals 2020 dieses Festival. Mit einem hochkarätigen Programm aus Musik, Theater und Literatur lud man in der Kärntner Landeshauptstadt jeweils Donnerstag in den Sommermonaten zur "Freiluftkultur" bei Gratis Eintritt. Neben einigen „klassischen Höfen“ entführten die Donnerszenen auch in versteckte, teils private wunderschöne Renaissance - Arkaden Innenhöfe, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. An insgesamt 21 Veranstaltungsorten musizierten, sangen, spielten Theater und lasen Literatur an die 100 Künstler. Zu den letzten DonnerSzenen lockten auf fünf Locations Kocnik/Quendler, Desirée Zott-Mostetschnig, Marko Arich, Sir Tralala und Man of Isle.