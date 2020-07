KLAGENFURT (th). ein großes Jubiläum feierten die Freunde des Poety Slams am vorigen Wochenende zu dem Vereinsgründerin & Organisatorin Carmen Kassekert geladen hatte, statt. An drei Tagen wurde ein umfangreiches Programm geboten. Startschuss war im Palais Ehrfeld am Kardinalsplatz im ersten Stock. Dort gab es für Weg Bereiter und geladene Gäste ein Buffet vom "Mittagstisch/pure4all GmbH" sowie einen Slam bei dem erstmals die Slammer mit live eingespielter Musik untermalt vom Duo Klak unterstützt wurden. Tags darauf fand der Jubiläums Slam in den Räumlichkeiten der Villa For Forest. Dabei traten die Slammer David Friedrich, Estha Sackl, Klaus Lederwasch, Fanny Famos, Tara Meister, Felix Erlach, Florian Supé und Birgit „Akitas“ Hlavka an. Zu gewinnen gab es eine Jubiläumsbierflasche der Schleppe Brauerei die an Estha Sackl ging. Umrahmt wurde der Abend mit Musik von Dees & Sadu (Desirée Zott-Mostetschnig & Martin Sadounik). Die Moderation übernahm Lukas "Lui" Hofbauer. Am Sonntag gastierte der aus München stammende David Friedrich mit seinem Slam-Poetry, Stand- Up-Comedy und Musik mit seinem Solo Programm "Aber schön war es doch".