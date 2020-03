FERLACH. Im Schloss Ferlach wurden „25 Jahre Carnica-Region Rosental“ gefeiert. Das Rosental zählt zu den ersten Leader-Regionen des Landes. Zahlreiche umgesetzte EU-Projekte haben zur positiven Entwicklung beigetragen.

Unter der Moderation von Kabarettist und Sänger Christian Hölbling (Kunstfigur "Helfried") blickte man zurück und nach vor. Der Dornbirner Entwicklungs-Experte Gerald Mathis referierte zum Thema „Wer das Land retten will, braucht … Ansatzpunkte zur Erhaltung des ländlichen Raumes“.

ORF-Meteorologe Marcus Wadsak präsentierte sein Buch "Klimawandel" und referierte ebenfalls zu dem Thema.

Das Gehörte diskutierten anschließend Bürgermeister Ingo Appé, Carnica-Geschäftsführerin Ingeborg Schönherr sowie Christoph Zettinig und Christian Kropfitsch vom Land Kärnten.

Gefeiert wurde mit der „Carnica“-Geburtstagstorte aus der Bäckerei Mitsche in Rosegg und einem Buffet der Wirtegemeinschaft „Rosentaler Reigen". Aufgespielt hat die Tamburizza Gruppe St. Johann im Rosental / Šentjanški Tamburaši.

Zum Jubiläum wurde eine Festschrift gestaltet, die in den Rosentaler Gemeinden und im Regionsbüro kostenlos aufliegt.

Fotos: Dieter Arbeiter