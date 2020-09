KLAGENFURT (th). Das Monkeys University feierte am 5. September 2020 nicht nur seinen sechsjährigen Bestand. Betreiber Igor Vasiljevic gewann beim heurigen "Cocktail Sommer Cup by Pernod Ricard & Organics by Red Bull" gleich sieben Preise! Somit ist er nicht nur "Over all Winner" 2020 sondern gewann auch den 2. Platz in der Kategorie "Pernod Ricard Sommer Cup 2020" sowie den 1. Platz im "Red Bull Organics- Non Alcoholic Cocktail Competition 2020". Die weiteren Preise kann man sich im Lokal an der Trophäenwand gerne ansehen und natürlich die leckeren Gewinner-Drinks durch probieren.