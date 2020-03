Der langjährige Kabeg-Betriebsratsvorsitzende ging gerade erst in Pension.

KLAGENFURT. Erst am 1. März trat der langjährige Kabeg-Betriebsratsvorsitzende Arnold Auer seine Pension an. Nach schwerer Krankheit verstarb er mit nur 64 Jahren in der Nacht auf heute, Dienstag.

Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz zeigt sich betroffen: "Arnold Auer hat sich über Jahrzehnte ständig und bis zuletzt mit ganzer Kraft und hohem Engagement für die Beschäftigten der Kabeg eingesetzt. Daran konnte ihn nicht einmal seine Krankheit hindern."

Auer hinterlässt Lücke

Mathiaschitz lobt seinen Einsatz über 25 Jahre für die rund 8.000 Arbeitnehmer. Auer wehrte sich gegen Stellenabbau im Pflegebereich, so die Bürgermeisterin, setzte sich für eine gerechte Entlohnung und gegen geplante Nulllohnrunden ein.

Bei der Betriebsratswahl 2017 erhielt seine FSG-Fraktion 82 Prozent.

Auers Familie will Mathiaschitz im Namen der Landeshauptstadt ihr tief empfundenes Beileid aussprechen: "Arnold Auer wird eine große Lücke hinterlassen, als Arbeitnehmer-Vertreter, als engagierter Verhandlungspartner, als Mensch, der sich immer für die Schwächeren eingesetzt hat, ihr Sprachrohr, ihre Stimme war. Wir werden ihn immer in Erinnerung behalten."