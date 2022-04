Ostern ist speziell in Kärnten die Zeit, wo das Brauchtum am deutlichsten auflebt. In fast allen Haushalten wird gebastelt, gekocht, gebacken und gemeinsam gefeiert. Die Pflege von Brauchtümern wird aber nicht nur Vereinen oder Institutionen, wie der Kirche, allein überlassen. Nahezu jede Kärntnerin oder jeder Kärntner kommt in der Osterzeit mit den verschiedensten Bräuchen in Berührung.

KLAGENFURT. Unbestritten ist für den Brauchtumsexperten Heimo Schinnerl die Bedeutung des Brauchtums generell für die Bevölkerung. „Die verschiedenen Brauchtümer dienen der Gesellschaft und jedem einzelnen Individuum schon seit jeher der Orientierung“, meint der Experte. „Egal ob sich jemand mit der Geschichte von Osterbräuchen – fast alle haben ja einen religiösen Hintergrund – identifizieren kann oder auch nicht, die Bräuche haben Bestand und spielen in fast jeder Kärntner Familie eine wahrnehmbare Rolle. Allein der Vorgang der Speisensegnung am Karsamstag hat innerhalb der Bevölkerung einen enormen Zuspruch.“

Ostern ist speziell in Kärnten die Zeit, wo das Brauchtum am deutlichsten auflebt. Für Maxi, Sarah und Philipp beginnt die Osterzeit mit der Weihe des „Palmbuschn“.

Bräuche ändern sich

Aber auch jahrhundertealte Bräuche sind vor Anpassung und Veränderungen nicht gefeit. So verschwinden alte Bräuche aus dem Bewusstsein der Menschen und neue kommen hinzu. „Ein Brauch, der immer stärker in Vergessenheit gerät, ist zum Beispiel das Weihfeuertragen“, erklärt Heimo Schinnerl. „Dieser Brauch stammt aus der Zeit, in der es noch keine Streichhölzer oder Feuerzeuge gab. Die Menschen konnten das Feuer im Herd nicht ausgehen lassen. Nur einmal im Jahr, am Karfreitag, ließ man das Feuer bewusst ausgehen. Am Karsamstag entzündeten die Menschen das Herdfeuer dann mit dem „geweihten Feuer“. Durch das Fehlen von traditionellen Feuerstellen im Haus, wird dieser Brauch immer stärker verdrängt.“

Brauch verschwindet: Das Weihfeuertragen wird aufgrund fehlender Feuerstellen immer stärker verdrängt.

Neue Bräuche

Andere Bräuche kommen aber immer wieder neu hinzu. Dazu meint der Brauchtumsexperte: „Die Fußwaschung ist erst seit 1955 fixer Bestandteil der liturgischen Osterzeremonien. Im österreichischen Rundfunk ist am Karfreitag von 15 Uhr eine Minute Sendepause. Diese Uhrzeit wird als Sterbeuhrzeit von Jesus Christus angenommen.“

Ratschen statt Glocken

Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Bräuchen, die zu Ostern zelebriert werden. So wird am Gründonnerstag traditionell Spinat mit Röstkartoffeln und Spiegelei gegessen. Die Kirchenglocken verstummen für drei Tage. An ihre Stelle treten vielerorts sogenannte Ratschen, die die Gläubigen so anstelle der Glocken zur Messe rufen.

Speisesegnung am Karsamstag

Während es bis vor einigen Jahrzehnten noch üblich war, die gesegneten Osterspeisen erst am Ostersonntag zu verzehren, setzt sich hier der Karsamstag immer stärker durch. Die ersten Speisesegnungen gibt es bereits um 9 Uhr, dementsprechend sind diese Termine sehr stark frequentiert und erfreuen sich größter Beliebtheit bei den Menschen.

Was gehört hinein

Was sich aber im Laufe der Zeit kaum geändert hat, ist der Inhalt der Osterkörbe. „In einen klassischen Osterkorb gehört der Osterschinken, Eier, Würste, Kren und der Kärntner Reindling“, meint Heimo Schinnerl. „Mit dazu gehört auch – um die Osterspeisen zu schützen – eine Weikorbdecke. In Klöstern wurde die sogenannte Altarwäsche angefertigt. Hier handelt es sich um kunstvoll gestaltete Leinentücher, die mit religiösen Symbolen wie dem Kreuz oder dem IHS-Zeichen bestickt wurden. Gesammelt wurden die Motive in Musterbüchern.“ Von den Klöstern fanden die Musterbücher mit den Motivsammlungen ihren Weg im Laufe der Zeit in die Bürgerhäuser.

Gehört zum Osterkorb: Um die Speisen zu schützen - und auch als Zierde - wird eine kunstvoll gestaltete Weihkorbdecke verwendet.

Böllerschießen

Obwohl die Bräuche während Ostern zum Großteil durch die Liturgie geregelt sind, gibt es zahlreiche Bräuche, die so nicht geregelt sind. Abweichungen von alteingesessenen Traditionen sind so durchaus möglich. Nicht aber immer zur Freude aller. Das Böllerschießen – eigentlich eine Tradition, die am Ostersonntag die Auferstehung verkünden soll – wird mancherorts bereits am Karsamstag nach der Fleischweihe bis Ostermontag veranstaltet. „Man sollte sich bei der Pflege von Bräuchen möglichst nahe an die Überlieferungen halten“, meint der Experte Schinnerl. „Das Böllerschießen war immer am Ostersonntag ein Freudenschießen und das sollte auch so bleiben.“