Cannabis ist im Griechischen und Lateinischen das Wort für Hanf. Der Begriff Cannabis ist heutzutage im wissenschaftlichen Sprachgebrauch zum Fachterminus für den Hanf geworden, der psychotrope Substanzen enthält. Gemeint ist hier THC-haltiger Hanf. THC ist die Abkürzung für Tetra-hydro-cannabinol, die chemische Bezeichnung für den berauschenden Wirkstoff des Hanfs.

KLAGENFURT. Erlaubt ist in Österreich nur der Anbau von Hanf, dessen THC-Gehalt unter 0,3 Prozent liegt. Laut Gesetz ist es verboten, mit aus Cannabis gewonnen Rauschsubstanzen zu handeln oder diese – auch für den Eigenbedarf – zu besitzen. Neben dem berauschenden und somit verbotenen THC ist das Cannabidiol (CBD) ein weiteres sehr bekanntes Cannabinoid. CBD ist nicht psychoaktiv und löst grundsätzlich keine Rauschzustände aus. CBD in Reinsubstanz ist in Österreich nicht als Suchtgift definiert und unterliegt somit nicht den suchtmittelrechtlichen Vorschriften.

500 Inhaltsstoffe

Kevin Kawalirek ist auf dem Gebiet der Cannabis-Pflanze ein absoluter Experte. Der 31jährige gebürtige Köstenberger beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Pflanze Cannabis und ihren Wirkstoffen. „In Cannabis konnten bisher über 500 Inhaltsstoffe nachgewiesen werden. Neben mehr als 100 Cannabinoide beinhaltet Cannabis noch zahlreiche Proteine, Aminosäuren, Flavonoide und Vitamine. Allein die enthaltenen Ätherischen Öle verfügen schon über 120 Inhaltsstoffe. Natürlich kommen nicht alle Bestandteile zusammen in einer Pflanze vor, die Gattung der Cannabispflanze spielt auch eine Rolle. Diese Pflanze ist ein Wunder der Natur“, kommt Kevin Kawalirek ins Schwärmen. „Leider ist die Pflanze durch den THC-Wirkstoff und der damit verbundenen berauschenden Wirkung und dem Verbot der Konsumation und des Besitzes arg in Verruf geraten.“

Strenge Regeln gefordert

Durch diesen Umstand wird auch der Markt, der sich mit Produkten aus legalen Cannabis-Wirkstoffen beschäftigt, argwöhnisch betrachtet. Um das Image der Cannabis-Pflanze grundsätzlich aufzupolieren, fordert Kevin Kawalirek strenge Regeln und Qualitätsstandards. „Wir sind laufend bemüht, qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen. In der Szene gibt es leider sehr viele „schwarze Schafe“, die auf Sorgfalt und Transparenz kaum Wert legen“, meint Kawalirek. „Da wir im Aroma- und Blütenbereich arbeiten, streben wir auch bei der Produktion und Verwertung von Cannabis-Produkten die Einhaltung von strengen GMP-Regeln an. Das bedeutet die Erarbeitung von Richtlinien zur Qualitätssicherung der Produktionsabläufe und -umgebung. Leider werden oft genug aufgrund mangelnder Kontrolle schwermetall- und pestizidverseuchte Produkte auf den Markt gebracht.“

Legalisierung

Das Verbot, THC-haltiges Cannabis in Österreich zu besitzen, erwerben bzw. zu konsumieren, bedauert Kawalirek, denn er ist von dem Nutzen der Pflanze zum Beispiel in der Medizin überzeugt: „Was in Holland bereits seit Jahrzehnten erlaubt ist, wird gerade in Deutschland heiß diskutiert. Bei unserem Nachbar soll Marihuana legal käuflich erworben und konsumiert werden dürfen.“ Obwohl sich das Kawalirek auch für Österreich wünschen würde, hat er zum jetzigen Zeitpunkt so seine Bedenken. „Damit das funktionieren kann, ist ein reglementierter Markt von Nöten. Man hat es bisher nicht einmal beim CBD-Markt geschafft Regeln aufzustellen, die von allen Mitbewerbern auch eingehalten werden müssen. Daher habe ich meine Zweifel, dass das bei THC-haltigen Produkten zum jetzigen Zeitpunkt funktionieren würde“, erklärt Kevin Kawalirek.

Heilende Wirkung

In der ganzen Diskussion um den freien Konsum und Besitz von THC-haltigem Cannabis steht die Diskussion der medizinischen Verwendung von THC und anderen Cannabis-Komponenten ein wenig abseits. Und das, obwohl die heilende Wirkung von Cannabis allgemein schon seit Jahrtausenden bekannt und durch internationale Studien belegt ist. Die legale Anwendung in der Medizin setzt sich aber nur sehr langsam durch. „Das Endocannabinoid-System (ECS) ist Bestandteil des menschlichen Nervensystems und reguliert in unserem Körper eine Vielzahl von Prozessen. Mit Cannabis-Wirkstoffen kann das ECS angeregt werden, wieder eigene Cannabinoide zu produzieren“, erklärt Kawalirek. „In der Schmerz-, und Krebstherapie kommt man aber meiner Meinung nach nicht um THC herum.“

Zu den Vorreitern auf medizinischem Gebiet gehören die USA, wo in mehr als 20 Bundesstaaten die Anwendung auf ärztliche Empfehlung oder Verordnung erlaubt ist.