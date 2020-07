KRUMPENDORF (th). In der Veranstaltungsreihe "Kultursommer Krumpendorf" gastierte in der Waldarena Krumpendorf der Satiriker, Liedermacher, Kolumnist, Autor und Kabarettist Christian Hölbling, der die besten Songs aus seinem Album "Lieder nahe am Wasser" sowie Satiren aus dem Buch "Ins Astloch gemurmelt" zum Besten gab. Begleitet wurde er dabei von Heimo Trixner (Gitarre), Stefan Gfrerrer (Bass) und Markus Gruber (Cajon). Noch bis Ende August finden bei freiem Eintritt so gut wie täglich Konzerte, Lesungen, Performances etc. in der Waldarena statt.