Der Klagenfurter Simon Monai ist ein Künstler durch und durch. Der begeisterte Hobbysportler und Fitnesstrainer will nun mit seinem Streetware-Modelabel „Diablo Youth“ durchstarten.

KLAGENFURT. Die Idee für das eigene Modelabel manifestierte sich beim sympathischen Klagenfurter bereits in der Schule. Als Grafikdesigner musste Simon in der Schule als Projekt eine Firma gründen. Für diese Aufgabe hat er ein Modelabel gewählt und zur Veranschaulichung ein paar Shirts printen lassen. Die Mustermodelle sind so gut angekommen, dass er angefangen hat, seine Shirts zu verkaufen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal selbst Fashion mache“, sagt der Jungunternehmer. Doch da er sich als modebewusster Mensch mit den etablierten Streetware-Marken nicht zu 100 % identifizieren konnte, entschied er, den Schritt zu wagen und sein Projekt in Angriff zu nehmen. „Ich versuche, nicht das Gleiche zu machen wie alle anderen. Ich will meinen eigenen Style kreieren. Klar, man orientiert sich zwar nach dem Zeitgeist, aber man erkennt meine Handschrift auf meinen Produkten“, sagt Monai.

Sortiment

„Jedes Produkt, auch jedes Sample-Produkt, wird von mir designt, vom Print bis hin zum Schnitt“, gibt Monai zu verstehen. Im Sortiment wird alles zum Thema Streetware zu finden sein. Von Shorts über Trackpants, über Hoodies, Zippers, Windbreaker und Puffer-Jackets bietet Diablo Youth alles, was das Streetwear-Herz begehrt, mit dem positiven Beigeschmack, dass beim Kauf eines Produktes der ökologische Fußabdruck minimal bleibt. Jedes Produkt ist ökologisch abbaubar und es wird auf Polymer-Plastik verzichtet. Langfristig gesehen möchte der Fitnesstrainer eine internationale Fashion-Brand etablieren, die vor Weltmetropolen wie New York und London nicht zurückschreckt. Seine Heimatstadt hat laut Monai in Sachen Streetwear noch Aufholbedarf und er will mit Diablo Youth ein Fundament für eine neue Richtung setzten.

Besser als der Rest

Produziert wird in der Türkei. Er sieht sich aber bereits nach Alternativen um - aktuell ist Lissabon ein Kandidat für die nächste Kollektion. „In der Türkei ist der Qualitätsstandard so enorm hoch und ich habe sehr hohe Ansprüche an meine Produkte. Ich will bessere Produkte anbieten als der Rest, deshalb wird alles doppelt vernäht und Metallbadges eingebaut, um das Design edler zu gestalten. Die Produkte werden einparfumiert, damit man beim Auspacken nicht diesen Fabrikgeruch an den Klamotten hat und sie nicht vorher waschen muss. Wenn man etwas auspackt, will man es doch am liebsten gleich anziehen, und das ist mit Diablo Youth gegeben“, erklärt Monai. Der Duft soll später auch als Wiedererkennungswert der Marke genutzt werden. Der erste Kollektions-Drop ist für Mitte April geplant, dann kann man die coole Streetware auf der Homepage von Diablo Youth ergattern.