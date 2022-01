Univ.-Prof. i.R. Gerhard Neweklowsky bekam von Bürgermeister Christian Scheider die Ehrenurkunde der Stadt Klagenfurt verliehen.

KLAGENFURT. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste und Leistungen um das Ansehen der Landeshauptstadt im wissenschaftlichen, universitären und internationalen Bereich sowie aus Anlass seines 80. Geburtstages wurde Univ.-Prof. i.R. Gerhard Neweklowsky die Ehrenurkunde verliehen. “Dr. Neweklowsky ist nicht nur ein national, sondern auch international angesehener Wissenschaftler, der durch seine Expertise im Feld der Slawistik eine Bereicherung für die Klagenfurter Universität sowie das internationale Ansehen der Landeshauptstadt Klagenfurt war und noch immer ist", so Bürgermeister Christian Scheider.

Berufliche Laufbahn

Gerhard Neweklowsky wurde am 14. April 1941 in Linz geboren. 1966 promovierte er und wurde Universitätsassistent am Institut für Slawische Philologie der Universität Wien. 1979 wurde Neweklowsky zum ordentlichen Univ.-Professor für Slawistik an der Universität Klagenfurt mit Zuständigkeit für den sprachwissenschaftlichen Bereich ernannt. Er war von 1995 bis 1999 Vizerektor und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Außenbeziehungen an der Universität Klagenfurt. Er hat zahlreiche Gastprofessuren absolviert und war von 1990 bis 2011 Mitglied der Balkankommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, deren Obmann er von 2007 bis 2008 war. 2000 wurde Neweklowsky an die Universität Wien berufen und ging dort 2006 in Pension.

Wissenschaftliche Tätigkeit

Neweklowsky ist Verfasser von 20 Monografien und veröffentlichte im Laufe seiner wissenschaftlichen Tätigkeit mehr als 200 wissenschaftliche Aufsätze, mehr als 40 Rezensionen sowie eine Reihe weiterer Beiträge, die aufgrund ihrer Vielzahl nicht erfasst werden können. Während seiner Amtszeit an der Universität Klagenfurt (1979-2000) sorge Neweklowsky für rege mediale Berichterstattung über internationale Kongresse, Symposien und Tagungen.