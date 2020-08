Heinz Olbrich und sein Team der „Messerschleifer aus der österreichischen Horrorfilmszene“ kehren nach einigen Jahren des unsteten Aufenthalts in Wien und in Linz mit ihrem Festival Fright Nights wieder nach Kärnten zurück. Die Hintergründe dazu sind wenig bekannt, möge die aktuelle Corona-Krise keine langfristigere Planung ermöglicht haben, aber immerhin, ein etwas abgespecktes, aber feines Festival steht. Und so können die Freunde der cineastischen Blutsuppe vom 13. – 15. August zum Waldwirt nächst Klagenfurt pilgern, um gute gelaunt mit edlen Geschnetzelten und Geschlachteten sich im Blut der Kadaver suhlen.

Natürlich ist das ganze Spektakel nicht allzu ernst zu nehmen und so rundet ein interessantes Rahmenprogramm bestehend aus drei Lesungen, zweimal Dennis Staats mit „Schattenweber“ am Donnerstag und „Faktor 9“ am Samstag, sowie Silvia Bacher mit „Höllenschmerz“ am Freitag (alle Lesungen um 18 Uhr) und ein Diskussionsabend mit dem Herausgeber und Journalisten Josef K. Uhl, Freitag 19 Uhr, und einem DVD-Flohmarkt ab. (ab 15 Uhr)

Im Nachtprogramm (Do.+Sa: 22:30, Fr.23 Uhr) gibt es Kurzfilme aus dem Festivalarchiv zu sehen, außerdem kommen am Freitagabend (21 Uhr) Markus Wimberger mit seiner Hauptdarstellerin Jackie Wulf nach Klagenfurt um ihren Film „Portae Infernales“ vorzustellen. Samstag beehrt dann der Schweizer Splattermeister Heiko Muus die friedliche Stadt am Wörthersee mit seinen finsteren Leinwandphantasien.

Wer hier noch immer nichts für seine „dunklen Seiten der Seele“ gefunden hat, dem sei der Stummfilmklassiker „Dr. Jekyll and Mr. Hyde“ aus dem Jahr 1920 empfohlen, begleitete von Paul Zlattinger an der Violine und Sebastian Weiss an der Gitarre.

Ein kleiner Lapsus ist den Organisatoren im Blutrausch dennoch unterlaufen, man hätte auch ohne weiteres einen Horrorfilm aus Kärnten in das Programm aufnehmen können, z.B. „Silent Bloodnight“ aus dem Jahr 2005, an Horrorfilmen aus dem eigenen Land mangelt es wirklich nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.

Viel Spaß mit Kino unter den Sternen!

Link Fright Nights Horrorfilmfestival: www.frightnights.eu