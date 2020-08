Ich suche ab sofort Herren die einen Verlauf geschnitten haben wollen für meinen Abschluss in Klagenfurt.

Die Haare sollten an den Seiten und Hinten mind. 4cm lang und am Oberkopf mind. 7 cm sein.

Außerdem suche ich ein Damenmodell für eine Typveränderung. Gemacht werden aktuelle Färbetechniken mit Farbsträhnen und ein modischer Schnitt.

Bei Interesse bitte melden, Prüfung erfolgt im August/September

Sie können mich unter dieser Nummer erreichen: 067762459387