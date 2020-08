Der Installateurbetrieb Lassnig feierte sein 60- Jahr-Jubiläum.

KLAGENFURT. Seit 60 Jahren besteht der Installateurbetrieb Lassnig, gefhrt in dritter Generation. Zum Jubiläum überbrachten die Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, Wolfgang Germ und Stadtrat Christian Scheider die Glückwünsche im Namen der Stadt.

Kalr Lassnig machte sich 1960 selbständig und gründete das Unternehmen. Seine Tochter Ulrike Arl war kurze Zeit später die erste Installateurmeisterin und kam ebenfalls in den Betrieb. Schwerpunkte des Unternehmens sind Badsanierungen, Gas- und Wasserinstallationen, Heizungsumbau auf moderne Technologie sowie die barrierefreie Bäder. Einen besonderen Namen hat sich der Installateurbetrieb als Helfer in der Not gemacht: Lassnig hat einen 24-Stunden-Notdienst für Rohrbrüche, Verstopfungen und andere Probleme. 2015 wurde der Betrieb mit dem Klagenfurter Stadtwappen ausgezeichnet.

Lassnig beschäftigt heute 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist zertifizierter Lehrbetrieb und wird von Christina Arl in dritter Generation geführt. Auch sie hat ihre Lehre im Familienbetrieb absolviert und die Meisterprüfung abgeschlossen.

Herzliche Glückwünsche zum Firmenjubiläum im Namen der Stadt Klagenfurt gab es von Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler.