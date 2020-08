Klagenfurt / Die Schneiderei

Live " Die Band - Mit Leib und Seele" in der Schneiderei



Einen herrlichen, heißen Samstag-Sommerabend, mit ausgezeichneter live Musik unter dem Motto "Die schönsten Lieder der letzten 70 Jahre", vom dem bekannten Kärntner Duo "Die Band - mit Leib und Seele" bekamen die treuen Gäste, bei freiem Eintritt, im Cafe-Bar-Restaurant "Die Schneiderei" am Stauderplatz in Klagenfurt, dargeboten.

Chef & Chefkoch Ludwig Schneider und Chefin Sylke Schneider bedanken sich nochmals ganz herzlich für diesen schönen Abend bei den Künstlern und ihren Gästen.

Die Band - MIT LEIB und SEELE:

Eliz Schweizer – Gitarre, Gesang

Klaus Lippitsch – Klangkünstler, Multiinstrumentalist

Bekannte Lieder der besonderen Art! Arrangements mit Instrumenten wie Didgeridoo, Hangdrum, usw., machen gewöhnliche Titel zu außergewöhnlichen Songs!