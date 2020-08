Klagenfurt / Die Schneiderei

Vor mehr als "ausverkauftem" Haus (der Eintritt war natürlich, wie immer, frei) feierten "Die Schneiderei" Chef & Chefkoch Ludwig Schneider und Musikerin Angie Stotz (Wolkenlos), mit ausgezeichneter live Musik von "Wolkenlos" und speziellen kulinarischen Schmankalan, ihre Geburtstage in der "Schneiderei" am Stauderplatz in Klagenfurt

Herzliche Glückwünsche vom ganzen Team und allen Freunden auch an Frau Gisi zu ihrem 90. Geburtstag!

Wolkenlos das sind:

* Klaus Nußbaumer (Gesang)

* Angie Stotz (Gitarre & Gesang)

* Gerald Riess (Bass)

* Floh Olsacher (Gitarre)

Veranstalter waren:

Cafe-Bar-Restaurant Die Schneiderei & Wolkenlos

Ludwig & Sylke Schneider

Stauderplatz 8

Tel.: 0676 4932929