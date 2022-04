Osterfeuer sind ein beliebter Brauch und eine lange Tradition zu Ostern.

KLAGENFURT. Ostern zählt zu den schönsten Festen des Jahres. Das große, traditionelle Osterfeuer ist dabei ohne Zweifel eines der Höhepunkte des Osterfestes. So wuchsen die Holzhaufen in den letzten Wochen an vielen verschiedenen Stätten zu beachtlichen Gebilden und warteten darauf, am Karsamstag entzündet zu werden. Mit ein Grund, dass der "Kulturverein Pokertisch" am Samstag beim Entzünden des angesammelten Osterhaufens bei der alten Stadtgrenze, zahlreiche Besucher anlockte, die sich dieses heiße Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Musikalisch wurde der Abend von DJ Stigee umrahmt und die Besucher wurden mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt.