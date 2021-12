Auf dem Südring in Klagenfurt war ein 17-Jähriger viel zu schnell unterwegs. Der Probeführerschein wurde ihm abgenommen.

KLAGENFURT Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer fuhr am 22.12., um 22.55 Uhr, mit seinem PKW auf dem Südring in Klagenfurt und wurde dabei durch eine Lasermessung mit einer Geschwindigkeit von 107 km/h gemessen. Die erlaubte Geschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 50 km/h. Zum Zeitpunkt der Messung war die Fahrbahn aufgrund der herrschenden Temperaturen leicht vereist, wodurch eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer entstand. Dem 17-jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und er wurde angezeigt.

Beliebt bei Rasern

Erst im November wurde einem jungen Mann, ebenso am Südring, der Führerschein wegen Geschwindigkeitsüberschreitung abgenommen. Auch am Südring fuhr im Oktober ein anderer Probeführerscheinbesitzer viel zu schnell. Der junge Mann gab damals der Polizei gegenüber an, dass es sogar "noch schneller" gegangen wäre.