KLAGENFURT. KLAGENFURT-LAND. Der RE/MAX Real Estate Future Index (RREFIX) gilt als Richtwert für die Entwicklung am Immobilienmarkt. Kärnten hat hier in bei der Steigerung der Mietpreise in Top-Lagen im Bundesländerranking die Nase vorn. Liegt die Preisentwicklung in diesem Bereich österreichweit bei 2,7 Prozent ist der Wert für Kärnten mit 5,4 fast doppelt so hoch.

Generell geht die Remax Analyse von einem Jahr des Anstiegs in mehrere Bereichen aus: Und zwar bei Nachfrage, Angebot und Preis. In Kärnten liegt die Nachfragesteigerungen sogar bei 13,3 %. Eine durchschnittliche Eigentumswohnung kostete laut Daniel Lobnik (Geschäftsführer von RE/MAX Pro) 2020 noch 208.000 Euro, 2021 rund 231.000 Euro. Sein Tipp für alle, die eine Immobilie suchen: Im Klagenfurter Stadtteil St. Martin werden in den nächsten Jahren rd. 100 neue Wohnungen errichtet. Laut Lobnik werden Objekte in der Innenstadt vermehrt von Personen aus dem Münchner Raum, Holland und Italien erworben.

Bei den Einfamilienhäusern zeichnet sich folgendes Bild ab: Zu wenig Angebot trifft auf zu große Nachfrage. Die Folge: In den letzten Jahren sind die Preise von Einfamilienhäusern in Kärnten um 30 % gestiegen. „Die größte Wertsteigerung wird aber bei den Baugrundstücken ohne Bauverpflichtung im zweistelligen Prozentbereich stattfinden", sagt Peter Dohr von RE/MAX Klagenfurt. Das Umland von Kärntens Hauptstadt rückt immer mehr in den Fokus von Interessierten.