Straßenbaumaßnahmen in Klagenfurt: Ponfeld-Straße, Hörtendorfer Straße und in der Hubertus-Straße.

KLAGENFURT (chl). Aufgrund einer Leser-Anfrage hat die WOCHE Klagenfurt bei Verkehrs- und Straßenbau-Stadtrat Christian Scheider nachgefragt, Thema: Schülerweg und Beleuchtung in der Ponfeld-Straße. Scheider: „Die Beleuchtung ist installiert und es ist uns auch gelungen, nach Einigung mit den angrenzenden Grundstückseigentümern, den Straßenzug hin zur Volksschule Ponfeld zu erweitern und einen Gehstreifen zu errichten. Nach einem Lokalaugenschein in der vergangenen Woche haben wie zudem beschlossen, die Abgrenzung zwischen asphaltierter Straße und Gehstreifen noch sichtbarer zu machen, um noch mehr Verkehrssicherheit zu erreichen.“

Hörtendorfer Straße

Eine weitere Leser-Anfrage betrifft den Stadtteil Hörtendorf bzw. die Hörtendorfer Straße. Die entsprechenden nachgefragten und längst fälligen Straßenbau-Maßnahmen sind mittlerweile im Stadtsenat beschlossen worden, bestätigt Scheider. Es geht um den Bauabschnitt Hochstuhlweg – Maria-Tusch-Straße - Völkermarkter Straße. Straßenbauliche Maßnahmen und Erneuerungen von Versorgungsträgern sind hier notwendig: Fahrbahnverbreiterung, Gehweg-Errichtung, begleitender Grünstreifen , Straßenbeleuchtung. Die Bauarbeiten erfolgen in Einklang mit den Stadtwerken Klagenfurt, die in diesem Bereich auch Grabungsarbeiten durchführen müssen. Baubeginn ist Mitte September, bestätigt Scheider. Investiert werden 2,7 Millionen Euro, 1,1 Millionen beträgt der Anteil der Stadt. Zudem sind nach Abschluss der Rohrverlegearbeiten am Matzenweg, Mangartweg, Koralmweg, Weizenstraße und Maisweg die Straßenzüge wieder instand zu setzen.

Hubertusstraße/Waidmannsdorfer Straße

Sicherer gemacht und entschärft wurde auch die Kreuzung Hubertusstraße/Waidmannsdorfer Straße. Scheider: "Es kam leider immer wieder zu gefährlichen Situationen auf dem Schutzweg, da die Autofahrer dort in der Kurve abrupt bremsen müssen, wenn ein Fußgänger den Weg überquert." Eine auffällige Hinweistafel zeigt den Autofahrern nun den Schutzweg besser an, und der Zebrastreifen wurde mit roter Farbe unterlegt, damit man ihn besser wahrnimmt.