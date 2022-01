Die erste Woche mit den 2G-Kontrollen im Handel ist vorbei. Das Fazit der ersten Tage: So gut wie keine Komplikationen.

VILLACH/KLAGENFURT. Seit Montag wird im Handel streng kontrolliert. Ob an den Kassen, am Geschäfts-Eingang oder gleich über einen Stempel, in den Einkaufszentren in Villach und Klagenfurt hat man sich schon im Vorhinein gut auf die Regelung vorbereitet. Laut ATRIO Geschäftsführer Richard Oswald würden sich die Kunden sehr kooperativ zeigen. „Von den Shoppartnern hört man, dass die Kunden teilweise schon automatisch den 2G-Nachweis bereit halten. Da und dort gab es Kunden, die den Nachweis nicht mitgehabt haben, sie mussten dann das Geschäft verlassen." Grundsätzlich hätte es sich aber gut eingependelt.

Kaum Komplikationen

Auch im Südpark in Klagenfurt wurde die Regelung bisher gut angenommen. Im Einkaufszentrum wird vorzugsweise an der Kasse oder beim Geschäfts-Eingang kontrolliert. „Die Kunden haben es sehr gut akzeptiert, es gab bisher kaum Komplikationen", so das Resümee der ersten Tage von Geschäftsführer Heinz Achatz. „Am Anfang war es etwas verwirrend, aber mittlerweile funktioniert es tadellos."