KLAGENFURT. Mehr Sicherheit für Besucher gibt es nun am Friedhof St. Andrä in Wölfnitz. Durch umfangreiche Arbeiten wurde eine neue Absturzsicherung errichtet. Pünktlich zur Weihnachtszeit wurden die Arbeiten abgeschlossen. Eine vor über 45 Jahre gepflanzte Sträucherhecke beim Gräberfeld IV war teilweise so löchtrig, dass eine aktue Absturzgefahr bestanden hatte. Deshalb wurde eine neue installiert. Diese besteht aus bepflanzten Blumentrögen samt einem Metallhandlauf. "Mir war es ein Anliegen, die Absicherungsarbeiten noch vor Weihnachten abzuschließen. Somit kann ein wichtiger Anteil zur Sicherheit der Friedhofsbesucher geleistet werden", so SR Sandra Wassermann. In den kommenden Jahren ist eine Fortführung der Arbeiten im Bereich der Gräberfelder I, II und II geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund 10.000 Euro.