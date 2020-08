Auguste Erfurt feierte ihren 108. Geburtstag - sie ist somit die älteste Klagenfurterin.

KLAGENFURT. Die älteste Klagenfurterin Auguste Erfurt feierte vergangene Woche ihren 108. Geburtstag. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz gratulierte mit Blumen und einem Obst-Arrangement zu diesem besonderen Geburtstag.

„Am liebsten würde ich jetzt mit der Frau Bürgermeisterin tanzen“, sagt Auguste Erfurt, als ein Freund der Familie mit der Ziehharmonika ein Ständchen spielte und Mathiaschitz im Namen der Stadt die Glückwünsche überbrachte.

Die zweifache Großmutter und Urgroßmutter lebt mit ihrer Tochter Waltraud in einem Einfamilienhaus, wo sie ihre Zeit am Liebsten in der Gartenlaube verbringt. Von den 108 Jahren hat die älteste Klagenfurterin (nur) 16 Jahre nicht in ihrer Heimatstadt verbracht: Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie eine Gaststätte am Ulrichsberg und später ein Restaurant in Graz geführt.

Ihre Kochkünste, vor allem die Kasnudln, waren nach der Rückkehr nach Klagenfurt auch bei der Familie beliebt. Erfurt hat immer gerne für die Kinder und Enkerln gekocht, „und heute kümmere ich mich um meine Mutter“, sagt Tochter Waltraud.