Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf der Rosentaler Straße. Fahrzeug kam am Dach zum Liegen, Lenker war alkoholisiert.

KLAGENFURT. Heute gegen 1 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt Land mit dem Auto von Klagenfurt auf der Rosentaler Straße in Richtung Ferlach. Er kam mit seinem PKW rechts auf das Bankett und prallte dort gegen zwei Leitpflöcke, drei Verkehrszeichen und eine Holztafel mit Betonsockel. Das Auto wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert und überschlug sich. Es stieß auch noch gegen einen entgegenkommenden PKW, gelenkt von einem 27-jährigen Feldkirchner. Dann blieb der Unfallwagen mitten auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen.

Flucht in Seitengasse

Als die Einsatzkräfte kamen, flüchtete der 32-Jährige zu Fuß in eine Seitengasse, die Rettungskräfte konnten ihn dort aber finden und erstversorgen. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht – mit Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Alkoholtest war positiv, beim Feldkirchner negativ. Am Auto des Mannes aus Klagenfurt Land entstand Totalschaden, an jenem des Feldkirchners schwerer Sachschaden.

Die Unfallstelle musste für die Bergungsarbeiten 45 Minuten gesperrt werden, im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Stein-Viktring.