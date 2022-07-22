Eine 86-jährige Frau sowie eine 83-jährige Frau, beide aus Klagenfurt, wurden heute am Nachmittag Opfer eines versuchten Betruges. Eine unbekannte Täterin gab sich dabei als Polizistin aus und bat die Frauen auf, mehrere tausend Euro abzuheben und ihr persönlich zu übergeben. Die Bankangestellte konnte den Betrug aufdecken.

KLAGENFURT. Heute, Freitag, am Nachmittag erhielten eine 86-jährige Frau und eine 83-jährige Frau aus Klagenfurt einen Anruf von einer unbekannten Nummer auf ihr Festnetztelefon, wobei sich eine bislang unbekannte Täterin als angebliche Polizistin ausgab und angab, dass die Tochter einen Autounfall gehabt hätte und das kleine Kind des Zweitbeteiligten beim Unfall gestorben sei. Daher sollte die 86-jährige Frau als "Schadenswiedergutmachung" mehrere tausend Euro von der Bank abheben und der unbekannten Anruferin später persönlich übergeben. Ähnlich verlief es bei der 83-Jährigen: Dabei gab die Betrügerin an, dass die Tochter der Frau einen Autounfall gehabt hätte und diese nunmehr auf der “Polizeidienststelle“ sei.

Bankangestellte deckt Betrug auf

Die unbekannte Täterin sprach laut den Opfern ohne Akzent. Bei der 86-Jährigen wartete die Täterin während das Opfer bei der Bank Geld abheben wollte. Der Bankangestellten kam die Geschichte unglaubwürdig vor, weshalb sie die ihr persönlich bekannte Tochter des Opfers kontaktierte und dadurch der Betrugsversuch aufgedeckt werden konnte. Als die Tochter gemeinsam mit ihrer Mutter zur Wohnung zurückkehrte und die Tochter mit der unbekannten Anruferin kurz sprach, legte diese sofort auf. Eine Übergabe des Geldes an die bislang unbekannte Täterin konnte somit verhindert werden. Als die 83-Jährige weitere Informationen wollte, legte die unbekannte Anruferin auf, zu einem weiteren Gespräch oder der Übergabe des geforderten Geldbetrages kam es nicht. Aufgrund der verdächtigen Umstände erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei.