Bei Trennungen oder Scheidungen der Eltern entsteht bei Kindern Unsicherheit und Angst. Bei Rainbows Kärnten finden sie professionelle Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen.

KÄRNTEN. Bei plötzlichen Verlusten wie bei einer Trennung oder Scheidung der Eltern fühlen sich Kinder oft alleine gelassen und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Auch Corona und die damit einhergehen Auswirkungen erschweren das Gemüt der Kinder mit Trennungshintergrund. Unterstützung bekommen Kinder und Jugendliche bei Rainbows-Kärnten. Der Fokus liegt dabei darauf, die Resilienz der Kinder zu fördern, damit sie aus sich selbst heraus schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung überstehen. „Unsere Grundhaltung ist es, die Stärken und Ressourcen der Kinder in den Mittelpunkt zu rücken und ihnen zu vermitteln, dass sie diese Situation gut schaffen werden. Die Entwicklung der Kinder zu fördern, ihnen Beziehung anbieten, darauf kommt es an", so Ulla Nettek, Landesleiterin von Rainbows-Kärnten.

Gruppenaustausch im geschützten Umfeld

Das Verhalten der Kinder kann dabei ganz unterschiedlich ausfallen. Einige Kinder fordern Aufmerksamkeit deutlich durch aggressives oder auffälliges Verhalten, andere ziehen sich zurück, werden still und traurig. Dabei kann die Arbeit in der Gruppe behilflich sein, weiß Nettek. „Sie verringert das Gefühl der Isoliertheit. Zudem ermöglicht ein geschützter Rahmen den Kindern und Jugendlichen über ihre Gefühle zu sprechen. Nur so kann das Selbstwertgefühl, das aufgrund der Situation stark beeinträchtigt ist, wieder gut wachsen“. Im besten Falle sollten Eltern bereits vor der Trennung tätig werden und zu Rainbows kommen, damit gemeinsam der beste Weg überlegt werden kann.

Rainbows-Gruppenstart September/Oktober in Kärnten

Die nächsten Rainbows-Gruppen für Kinder von vier bis zwölf und Youth-Gruppen für 13 bis 17jährige starten im September/Oktober (bei Anmeldung von mindestens vier Kindern pro Altersgruppe) an folgenden Standorten:Klagenfurt, Villach, Spittal, Völkermarkt, St. Veit, Wolfsberg und Feldkirchen .

Anmelden kann man sich unter www.rainbows.at.

E-Mail: rainbows.kaerntenk@sos-kinderdorf.at

Telefon: 0676 881 449 46