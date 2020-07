Stadt übergibt die Exponate aus Bergbaumuseum und Volkskino an das Landesmuseum Kärnten.

KLAGENFURT. Die Mineraliensammlung des Bergbaumuseums wird zur permanenten Lagerung, wissenschaftlichen Bearbeitung und kuratorischen Betreuung an das Landesmuseum Kärnten übergeben. Die Sammlung besteht aus rund 4.000 Mineralien, darunter ein 200 Kilogramm schwerer Bergkristall, und etwas mehr als 1.000 Versteinerungen aus den Bereichen Mineralogie und Paläontologie.

„Mir war es besonders wichtig, dass die beeindruckenden Stücke nicht in einem Depot verstauben, sondern weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich sind und der Wissenschaft zur Verfügung stehen“, erklärt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.

Aus dem Bergbaumuseum soll künftig eine Veranstaltungs-Location werden, zur Vermietung, für Eigenveranstaltungen und in Kooperation mit dem Botanischen Garten.

Sammlungsbestand gesichert

Die Exponate sollen einerseits in diversen Ausstellungen des Landesmuseums zu bewundern sein und andererseits sowie als Leihgabe zur Verfügung stehen. Zudem vereinfacht die Einbindung in die mineralogische und paläontologische Sammlung des Landesmuseums die wissenschaftliche Nutzung der Objekte. „Da sich nun alle relevanten Objekte im Sammlungs- und Wissenschaftszentrum des Landesmuseums befinden, wird die Recherchearbeit der Wissenschaftler und Forscher enorm erleichtert“, erklärt Igor Pucker, Leiter der Kulturabteilung des Landes Kärnten.

„Die Lagerung der Exponate im neuen Depot des Landesmuseums erfolgt unter modernsten Rahmenbedingungen, der Bestand der Sammlung ist dadurch langfristig gesichert“, betont Christian Wieser, stellvertretender wissenschaftlicher Geschäftsführer des Landesmuseums Kärnten.

„Das Sammlungs- und Wissenschaftszentrum des Landesmuseums beherbergt mehr als zwei Millionen Exponate und ist mit der Leihgabe aus dem Bergbaumuseum der Landeshauptstadt Klagenfurt um eine Attraktion reicher. So bildet beispielsweise der 199 Kilo schwere Bergkristall aus dem Bergbaumuseum das Pendant zum millimeterkleinen Insekt“, befürwortet auch Kultur-Referent Landeshauptmann Peter Kaiser die Überstellung der Exponate.

Kritik vom FP-Vizebürgermeister



Massive Kritik an der Übergabe der Bergbaumuseums-Exponate übt FP-Vizebürgermeister Wolfgang Germ. „Ich erwarte eine ausführliche politische Diskussion, bevor die Bürgermeisterin im Alleingang so einschneidende Entscheidungen trifft“, sagt Vizebürgermeister Wolfgang Germ. „Das ist ein klares Zeichen, dass die Bürgermeisterin das Klagenfurter Bergbaumuseum aufgibt. Und das, obwohl diese Einrichtung ein wahres Alleinstellungsmerkmal darstellt. Besonders bedauerlich ist erneut das intransparente Handeln von Mathiaschitz. Aktuell wurde weder im Stadtsenat noch im Gemeinderat über die Zukunft des Museums und dessen Exponate informiert. Solche Schnellschussaktionen könnten in der Zukunft bittere Reue auslösen. Daher erwarte ich mir eigentlich eine ausgiebige politische Diskussion.“

Darauf kontert die Bürgermeisterin, dass der entsprechende Leihvertrag zwischen der Stadt Klagenfurt und dem Landesmuseum Kärnten am 17. März 2020 einstimmig im Stadtsenat beschlossen wurde. „Über den Erhalt der Sammlung in ihrer Gesamtheit und deren weitere Nutzung wurde in den zuständigen Gremien der Stadt ausführlich diskutiert“, berichtet Mathiaschitz und betont einmal mehr, dass dadurch die Exponate weiterhin der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Verfügung stehen sowie deren Erhalt durch die Lagerung im Sammlungs- und Wissenschaftszentrum des Landesmuseums langfristig gesichert ist.

Auch Volkskino-Exponate gesichert

Neben den Exponaten des Bergbaumuseums werden auch die im Eigentum der Stadt befindlichen Objekte des ehemaligen Volkskinos dem Landesmuseum übergeben. „Diese Objekte sind nicht nur Zeugen der Kinokultur, sondern auch ein Teil des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt, daher gilt es, sie in ihrer Gesamtheit zu erhalten“, betont die Bürgermeisterin.