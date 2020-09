Im Archäologischen Park Magdalensberg kann man lernen, einen antiken Bogen zu bauen.

KLAGENFURT, MAGDALENSBERG. Ein besonderes Workshop-Angebot bietet das Landesmuseum Kärnten im Archäologischen Park Magdalensberg: „Bogenbauen“ mit dem Prähistoriker Johann Tinnes.

In dem zweitägigen Seminar werden Steinzeitbögen, Wikingerbögen und mittelalterliche Langbögen gebaut. In muskelzehrender Arbeit dreht man Sehnen, fertigt Pfeile und feilt Spitzen aus Geweih. Nach dem Workshop feuert jeder Teilnehmer mit dem eigenen Bogen einen Pfeil ab. Der Kölner Prähistoriker baut seit vielen Jahren Bögen, Pfeile und Zubehör nach archäologischen sowie völkerkundlichen Vorbildern. Er ist in zahlreichen Museen Deutschlands tätig. In Kärnten kennt man ihn seit vielen Jahren als Fachmann für experimentelle Archäologie.

ZUR SACHE:

Bogenbauen mit dem Prähistoriker Johann Tinnes

Anmeldung: bis 15. September

Termin, Ort: 26. bis 27. September, Archäologischer Park Magdalensberg

Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren (in Begleitung von Erwachsenen)

Infos, Anmeldung:0664/80536-30547 oder 0664/6202662; schule@landesmuseum.ktn.gv.at; www.landesmuseum.ktn.gv.at

Information zum Bogenbau (Dr. Tinnes): www.pre-rec.de