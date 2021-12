In Mario Stroitz „Majarei“, einem zu Atelier und Galerie umgebauten alten Bauernhof, eröffnet sich etwas abseits und fernab des Stadtrummels eine bunte Welt voller Trickfilm-Stars und Überraschungen. Was nicht nur Comic-Fanatiker ins Staunen bringt.



KLAGENFURT. Betritt man Mario Stroitz Kunstgalerie, fühlt es sich ein wenig wie zurückversetzt in die eigene, buntgestaltete Kindheit an. Mit spitzfindigen Slogans bereichert, springen die Zeichentrickhelden den Betrachtenden mit strahlender Leuchtkraft und viel Glamour entgegen. Hinter dem Glamour steckt jedoch mehr: Der unter dem Pseudonym "Maja" auftretende Künstler lässt nicht bloß bekannte Figuren aus Cartoons, Comics und Fernsehen wiederaufleben, sondern nimmt darüber hinaus Entwicklungen der Pop-Art zum Ausgangspunkt, um bekannte Szenerien auf individuelle Manier umzudeuten. Mit eigenem Sinn bereichert wirken diese dann fremd und herkömmlich zugleich.

Präzise Arbeit



Ob politisch-gesellschaftlich motiviert oder althergebrachte Bildikonen wie die geschichtsträchtige Boxszene von Warhol und Basquiat aufgreifend, hinter Majas Cartoonmalereien verbirgt sich stets ein gewisser Nachdruck mit Tiefsinnigkeit, der über die bloße Darstellung hinausreicht. Er spielt mit Bedeutungen, wählt Szenen überlegt aus und kreiert ein Zusammenspiel, das meist aus Bild und Text besteht und immer eine gewisse Pointe enthält, die in den Köpfen hängen bleibt, wohlgemerkt mit positiver Message im Handgepäck. Dass Majas Arbeiten wie Kunstdrucke wirken, verdanken sie der aus mehreren präzisen Schritten bestehenden Arbeitstechnik, in welcher sich das dargestellte Szenarium erst sukzessive und Schritt für Schritt ausgestaltet. Eine Arbeitsdauer, die mehr als 30 Stunden in Anspruch nimmt: „Vom Entwurf bis zur Fertigstellung meiner Arbeiten bin ich in der Regel über 30 Stunden beschäftigt, schließlich werden meine Kunstwerke mehrmals übermalt, um diesen leuchtenden Effekt zu erhalten. Es beginnt mit einer Skizze, geht mit dem Einsatz von Spray-Cans weiter und führt schließlich zur Arbeit mit dem Pinsel. Erst am Ende werden die Farben aufgetragen, daher wirken sie auch so kräftig.“

Progressive Pop-Art Form?



Basierend auf die Pop-Art Bildsprache der 60er Jahre, aber verfeinert mit innovativen Elementen wie der Spraykunst oder den Glitzerpartikeln, fügt er Individualismus mit Tradition zusammen. Stroitz scheut eigenständige Entwicklungen nicht, nimmt sich als eigenständiger Künstler keineswegs zurück, so nimmt er Vorlagen als Anregungspunkte, um schließlich davon abzuweichen. Nicht zuletzt schert der Künstler schon alleine dadurch aus dem klassischen Kunstkontext aus, indem er im österreichischen Kunstbetrieb einzigartiges macht: „Während diese Art von Kunst in Deutschland und den USA durchaus verbreitet ist, gilt sie wohl als ein Alleinstellungsmerkmal in unserem Land“, scherzt der Klagenfurter, der die Liebe zu Comic-Figuren wie auch zur Kunst seit seiner Kindheit nie verlor und über Umwegen im Gastronomiebetrieb erst in späteren Jahren beruflich zu seiner großen Leidenschaft zurückkehrte. Als comicaffine Person mit umfangreicher Figurensammlung limitierter Auflagen und großem Sammlerherz, begann er allmählich Maskottchen für Hotels zeichnerisch anzufertigen und fand den Weg in die Kunstbranche. Anfangs stark collagenartig arbeitend, fokussiert sich Stroitz nun vollständig auf die malerische Ausgestaltung und die anziehende Farbkraft, die durch die Heranziehung von Spraykunst in den jüngsten Arbeiten noch ausdrucksstärker zum Tragen kommt.

Verdeckte Botschaften



Seinen Stil weiterentwickelnd und verändernd, finden sich zahlreiche Querverweise in seinen Arbeiten, die von berühmt berüchtigten Markennamen über aktuelle gesellschaftspolitische Gegebenheiten bis hin Politiker und Ikonen reichen und so vieles ansprechen. In einen eigenen Kontext manövriert, erscheinen Trumps und Obamas in netter Gesellschaft mit bekannten Comicikonen und werden mal sarkastisch oder provokativ überhöht, mal untergründig miteingeflochten, entschleiert. Was von der amerikanischen Pop-Kunst ebenso geblieben ist, ist die Darstellung alltäglicher Objekte, die in so machen seiner Werke zum Vorschein kommen. Wobei es Stroitz Anliegen ist, mehrere differente Ebenen in ein und demselben Werk einzufügen. Die Konservendose als Alltagsgegenstand im Werk „Sucess“ spielt daher auf die duale Bedeutung des Wortes "CAN" an, als Alltagsobjekt gleichermaßen wie auf den amerikanischen Traum vom sozialen Aufstieg. Was den Ebenen obliegt, ist die Vermittlung einer positiven Grundstimmung, die Mut macht. Stoitz führt eindrücklich vor, wie kunstvoll die Beschäftigung mit Comics ausfallen kann. Er führt die Vorstellung des Comics als niedere Populärkultur zeitgleich ad absurdum wie er zu einer Aufwertung einer Malerei beiträgt, die sich einen Weg abseits klassischer Vorstellungen hin zum künstlerischen Erfolg bahnt. Fleiß, harte Arbeit, eiserner Wille und ein optimistischer Blick nach vorne machen es möglich.